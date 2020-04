Philips ziet omzet en winst dalen door coronavirus

Zorgtechnologiebedrijf Philips heeft in het eerste kwartaal minder afgezet als gevolg van het coronavirus. Ook was de onderneming minder winstgevend. In de tweede jaarhelft hoopt Philips wel weer te kunnen groeien, zodat over heel dit jaar een bescheiden groei van de vergelijkbare omzet en de winstmarge de boeken in kan. Specifieker dan dat wil het bedrijf nog niet worden met zijn verwachtingen voor dit jaar.

Philips merkte dat de vraag in heel het eerste kwartaal sterk beïnvloed werd door de corona-uitbraak, eerst in China en later ook in Europa en de rest van de wereld. Zo kreeg het bedrijf fors meer orders binnen voor professionele producten, waaronder beademingsapparatuur en beeldvormingsapparatuur die gebruikt kan worden bij het stellen van diagnoses zoals CT-scanners. De vraag naar die laatste apparaten kwam vooral uit China en nam gaandeweg de periode weer af.

Met name beademingsapparatuur is belangrijk voor Philips. Het bedrijf investeert ruim 100 miljoen euro om de productie van die apparaten uit te breiden.

Door de uitbraak van het coronavirus nam de verkoop van verzorgingsproducten af. Philips verwacht dat dit ook in het lopende kwartaal nog zo is aangezien de hele wereld nog wel even bezig is met de pandemie. Voor de Personal Health-tak verwacht het bedrijf een “sterke” omzetdaling terwijl bij Diagnosis & Treatment een afname van de omzet van net geen 10 procent wordt voorzien. Die tak wordt geholpen door een “aanzienlijke stijging” van de omzet bij de afdeling Connected Care.

De vergelijkbare omzet daalde door de uitbraak met 2 procent tot 4,2 miljard euro. Wel kreeg Philips in verhouding tot het eerste kwartaal van vorig jaar bijna een kwart meer orders binnen. De winst kwam uit op 42 miljoen euro. Dat was in de eerste drie maanden van vorig jaar nog 171 miljoen euro.

In de tweede jaarhelft hoopt Philips weer te kunnen groeien en de winstgevendheid weer op peil te kunnen brengen. De voorwaarden daarvoor zijn het uitleveren van het volledige orderboek als gepland en de terugkeer van de consumentenvraag wat Philips in China al zag gebeuren. Ook moeten ziekenhuizen zich weer meer kunnen richten op andere ziektes dan corona.