Coronacrisis knakt vertrouwen Belgische consument

Belgen zijn een heel stuk negatiever geworden over de algemene economische situatie en de werkloosheid. Nog niet eerder nam het vertrouwen hierover zo’n duik, blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België. Wat betreft de economische vooruitzichten is in april zelfs het laagste niveau ooit bereikt. De bank spreekt over “ingestort” consumentenvertrouwen.

Bij gezinnen heerst grote onrust over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Ook op dit vlak is sprake van een historische daling. Twee derde van de huishoudens weet het inkomen weliswaar op peil te houden, maar ongeveer een op de acht gezinnen is “uiterst kwetsbaar” voor de coronacrisis, met een inkomensverlies van ten minste 10 procent en slechts een kleine spaarbuffer.

Toch denken veel Belgen nog te kunnen blijven sparen. Dat is dan ook gelijk het enige lichtpuntje in de vertrouwensindicator.