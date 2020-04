Forse minnen op Europese beurzen

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met een stevig verlies de dag uitgegaan. Ook elders in Europa stonden forse minnen op de borden. De prijs van Europese olie ging hard onderuit, nadat de prijs van Amerikaanse olie maandag voor het eerst in de geschiedenis negatief was geworden. Bovendien waren er de nodige resultaten te verwerken van bedrijven waarin de eerste effecten van de coronacrisis zichtbaar werden.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een verlies van 3,3 procent op 495,76 punten. De MidKap verloor 2,8 procent tot 661,94 punten. De beurzen in Londen en Parijs leverden tot 3,8 procent in. De DAX in Frankfurt zakte 4 procent ondanks een flinke opleving van het Duitse beleggersvertrouwen in april.

Op het Damrak maakte Pharming een koerssprong van meer dan 27 procent dankzij bemoedigende resultaten van een medicijn van de biotechnoloog bij de behandeling van coronapatiënten. Resultaten uit tests onder vijf patiënten zijn aanleiding voor een groter opgezet onderzoek naar de werking van het medicijn tegen het longvirus.

Door de onrust op de oliemarkt leverde olie- en gasconcern Shell 4,8 procent aan beurswaarde in. Vopak noteerde daarentegen 1,4 procent in de plus. Het tankopslagbedrijf verwacht dat zijn opslagtanks voor olie de komende tijd voller zullen raken door de scherp gedaalde olieprijzen.

De Amerikaanse olieprijs kwam dinsdag weer boven het nulpunt. Een vat Amerikaanse olie voor levering in mei steeg haast 114 procent in waarde en ging voor 5,18 dollar van de hand. Het contract voor levering in mei loopt dinsdag af. Brentolie, dat eerder al is overgestapt naar het juni-contract, werd 22,8 procent goedkoper op 19,72 dollar per vat.

Adyen (plus 9,2 procent) was koploper in de AEX. De betalingsverwerker zag in het eerste kwartaal een negatieve impact van de coronapandemie op zijn volumes. Het bedrijf registreerde vanaf midden maart een sterke terugloop in het aantal verwerkte transacties. Deze harde daling is volgens Adyen in de eerste twee weken van april gestopt.

Flow Traders daalde verder 2,8 procent. De beursintermediair zag de nettowinst in het eerste kwartaal bijna veertien keer zo hoog uitvallen. Het bedrijf, dat zijn inkomsten vooral uit handelsactiviteit op de beurzen haalt, profiteerde van de onrust op de financiële markten door de coronacrisis.

De euro was 1,0864 dollar waard, tegen 1,0873 dollar een dag eerder.