Onverkochte kleren Primark kosten moederbedrijf miljoenen

AB Foods, het moederbedrijf van kledingwinkelketen Primark, heeft in het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar een fiks lagere winst geboekt. Alle winkels van de budgetketen, waaronder die in Nederland zijn op dit moment gesloten om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan.

Door de sluiting van de ruim 370 Primark-winkels loopt AB Foods per maand 650 miljoen pond (740 miljoen euro) aan omzet mis. Daar komt een afschrijving van 284 miljoen pond bovenop op kleding die Primark al wel geleverd kreeg, maar niet meer kon verkopen.

AB Foods behaalde in de zes maanden tot en met maart een winst voor belastingen van 298 miljoen pond, een daling van 41 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het concern, dat ook een van ’s werelds grootste suikerproducenten is, steeg in dezelfde periode met 2 procent.

Omdat het nog erg onzeker is wanneer Primark-winkels weer open kunnen, gaf AB Foods geen verwachtingen voor de rest van het jaar. Ook schrapt het concern het interim-dividend, waarmee volgens topman George Weston 100 miljoen pond wordt bespaard.