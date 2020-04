Coronacrisis zorgt voor recorddaling consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in april in recordtempo verslechterd. Door het nieuwe coronavirus zijn huishoudens pessimistischer over het economisch klimaat en minder bereid tot kopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De graadmeter van het statistiekbureau voor het consumentenvertrouwen kende tussen maart en april de sterkste daling ooit. Waar in maart een stand van -2 werd gemeten, komt de graadmeter van april op -22 uit. Dat is evenwel niet de laagste stand. Die werd in 2013 bereikt met -41.

April is de eerste volle maand waarin maatregelen tegen de het nieuwe coronavirus van kracht zijn. Die hakken flink in de economische activiteit, met sluitingen van horecagelegenheden, kapperszaken en veel winkels als duidelijke voorbeelden. Een diepe recessie lijkt dan ook onafwendbaar.

Die ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op het vertrouwen bij Nederlandse huishoudens. Het CBS vraagt consumenten onder andere naar hun oordeel over de economie in de volgende twaalf maanden. Nog nooit waren ze daarover zo negatief als in april. Het vorige dieptepunt was in november 2011, tijdens de eurocrisis.

Ook over hun eigen financiƫle situatie in de komende twaalf maanden zijn consumenten veel pessimistischer geworden. Daardoor is ook de bereidheid om aankopen te doen in recordtempo afgenomen. Daarbij spelen zorgen over de werkgelegenheid een grote rol. Het overgrote merendeel van de ondervraagde consumenten verwacht dat de komende maanden meer mensen werkloos raken.