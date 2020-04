Amsterdamse beurs eindigt in het groen

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers lieten seinen over krimp van de economische activiteit in Europa en de Verenigde Staten links liggen. Tegelijkertijd steunde de verdere stijging van de olieprijzen het sentiment en kregen markten een trits aan bedrijfscijfers te verwerken.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent hoger op 512,73 punten. De MidKap steeg 2,2 procent tot 685,78 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit kwam naar voren dat de bedrijvigheid in grote Europese economie├źn in april sterk is teruggevallen door het nieuwe coronavirus. Hetzelfde geldt voor de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten, waar bovendien opnieuw miljoenen nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering werden gemeld.

De olieprijzen vervolgden hun weg omhoog na de historische val eerder deze week. Een vat Amerikaanse olie steeg 30,6 procent in waarde tot 18 dollar. Brentolie won bijna 10 procent tot 22,38 dollar.

Van de hoofdfondsen leek Shell daarvan te profiteren met een plus van 3,4 procent. Koploper in de AEX was staalconcern ArcelorMittal (plus 6 procent), gevolgd door uitzendreus Randstad (plus 5,3 procent). Dat laatste fonds kreeg een adviesverhoging bij zakenbank Oddo BHF.

Unilever verloor juist 1,7 procent na de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. Het was- en levensmiddelenconcern verkocht in het eerste kwartaal meer hygi├źneproducten, maar met name de verkoop van producten als ijs kregen een tik. Het kwartaaldividend blijft verder in stand.

Just Eat Takeaway verloor 2,5 procent. Het maaltijdbestelbedrijf zette voor zo’n 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt en gaf voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit. De Britse marktwaakhond CMA keurde verder de fusie van Just Eat en Takeaway goed.

Autobouwer Daimler won 3,2 procent in Frankfurt. De Duitse autobouwer zag de kwartaalwinst kelderen maar stelde voldoende geld te hebben om de crisis te doorstaan. In Parijs viel de handelsupdate van automaker Renault (plus 4,2 procent) in de smaak.

De euro was 1,0835 procent waard, tegenover 1,0830 dollar een dag eerder.