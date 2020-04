Diamantendelver De Beers snijdt vanwege corona fors in productie

De grootste diamantenleverancier ter wereld moet vanwege het coronavirus fors snijden in productie. De Beers, onderdeel van mijnbouwonderneming Anglo American, verwacht dit jaar een vijfde minder diamanten te delven dan eerder gedacht.

De Beers kampt met gedaalde vraag vanwege gesloten juwelierswinkels, lagere prijzen voor diamanten en een ontwrichte toeleveringsketen. India, het land waar ongeveer de helft van alle ruwe stenen op maat gesneden en gepolijst wordt, voert vanwege de pandemie dat werk amper meer uit. Daarnaast zijn de gebruikelijke veilingen van diamanten in Botswana, waar De Beers zijn edelstenen aan internationale kopers aanbiedt, opgeschort. Het Afrikaanse land verbiedt zakelijke bezoeken vanuit het buitenland.

De virusuitbraak treft de diamantensector extra hard omdat de zaken daar al daarvoor slecht gingen. Diamantenhandelaren en andere bedrijven in de industrie zagen vorig jaar hun winsten verdampen vanwege een overaanbod van ruwe en gepolijste edelstenen. Daarnaast kampt de industrie al langer met de opmars van synthetische diamanten.

Woensdag heeft diamantendelver Dominion Diamond Mines bescherming tegen zijn crediteuren aangevraagd. Het bedrijf komt geld tekort vanwege de stroef lopende verkoop van diamanten.

De gemiddelde prijs voor een topkwaliteit diamant van één karaat (0,2 gram) daalde in maart op maandbasis met 6,8 procent, aldus marktonderzoeker Rapaport op basis van de zogeheten RapNet Index. Vergeleken met een jaar geleden was de daling 13 procent.

Kenners bij Bloomberg adviseren diamantenconcerns hun verkopen aan te zwengelen met een nieuwe reclamecampagne. Ze wijzen naar de succesvolle reclame van De Beers in de vorige eeuw. Net na de crisis van de jaren 30 presenteerde het concern een ring met een diamant als het ultieme juweel voor een huwelijksaanzoek. Dat zorgde voor een heropleving van de diamantenverkoop. Anno nu kan het verhaal van diamanten worden dat ze hun waarde behouden, net als dure wijn of kunst. Dat is een aantrekkelijke eigenschap in crisistijd, aldus de kenners.