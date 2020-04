Economie groeit het hardst in regio’s Almere en Haarlemmermeer

Van alle regio’s in Nederland groeiden de economie van Almere en Haarlemmermeer en omgeving vorig jaar het hardst. In beide regio’s groeide het bruto binnenlands product (bbp) met 4 procent, waar de economie van het hele land met 1,8 procent groeide. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De economie van Almere groeide zo sterk omdat de bevolking toenam en leasebedrijven goede zaken deden. Het ging hier ook goed met de handel en de bouw. Ook Haarlemmermeer en omgeving profiteerden economisch gezien van bevolkingsgroei. Het ging hier bovendien goed met de groothandel en de luchtvaartindustrie in en rond Schiphol. De luchthaven heeft het overigens momenteel zwaar door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Van de vier grote steden groeide de economie van Amsterdam het meest, met 2,7 procent. Dat kwam voornamelijk omdat het goed ging met de handel en zakelijke dienstverlening. De voor de stad belangrijke financiƫle sector kromp juist. Strikt genomen groeide het stadsgewest Utrecht het sterkst. Maar hier is sprake van een kunstmatig effect omdat vorig jaar een stuk Zuid-Holland bij Utrecht is gevoegd. De economie van Rotterdam en omgeving groeide minder dan gemiddeld in Nederland. Deze regio huisvest veel industrie en bedrijven die zich bezighouden met vervoer en opslag. Die sectoren krompen vorig jaar.

Vorig jaar ging de economie in enkele regio’s achteruit. Het noorden van de provincie Groningen kromp het sterkst. Dit kwam omdat hier minder aardgas werd gewonnen. Eigenlijk kromp de economie in en rond het Zuid-Hollandse Dordrecht het meest, maar dit kwam door de eerder genoemde regionale herindeling. Ook de economie van Zuid-Limburg kromp licht.

Voor veel regio’s zal 2019 voorlopig het laatste jaar van economische groei zijn. De Nederlandse economie gaat dit jaar krimpen vanwege het nieuwe coronavirus, verwachten onderzoeksinstellingen. Zo gaat het Centraal Planbureau (CPB) uit van een krimp van 1,2 procent in het gunstigste scenario en van meer dan 7 procent in het donkerste scenario.