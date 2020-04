Productie bij VDL NedCar op 6 mei van start

De productie bij autofabriek VDL Nedcar wordt op 6 mei weer hervat. Dat bevestigde het bedrijf na berichtgeving door 1Limburg. De fabriek gaat op 1 mei al open om de productielijn te testen en het personeel uitleg te geven over de nieuwe werkwijze waarbij de coronamaatregelen worden gevolgd. De fabriek was sinds 19 maart dicht.

Hoe de nieuwe werkwijze eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. VDL Nedcar legt momenteel de laatste hand aan de plannen, die volgende week klaar moeten zijn. De productie wordt bovendien stapsgewijs opgevoerd.

“Op 1 mei gaan we de productielijn testen en kijken of er genoeg onderdelen zijn”, legt de woordvoerder van VDL uit. “Op 4 en 5 mei komen er weer veel medewerkers naar het werk, die we dan gaan bijpraten over de nieuwe werkwijze en werkomstandigheden. Op woensdag 6 mei zouden we weer moeten gaan draaien.”

Hoeveel voertuigen er geproduceerd zullen worden en hoeveel mensen er aan de slag kunnen, is nog ongewis. Dat de vraag naar auto’s door de coronacrisis lager is, ligt volgens een woordvoerder voor de hand. Precieze cijfers daarover zijn er nog niet.

Er werken in totaal 5000 mensen bij de fabrieken in Born. Daar maakt VDL Nedcar BMW’s van het type X1 en MINI’s. De twee busfabrieken in Valkenswaard liggen nog stil. Een derde VDL-busfabriek in het Belgische Roeselare is maandag weer opgestart en draait nu op halve capaciteit.

“Of en hoe we weer kunnen opstarten hangt af van de leveringsketen voor onderdelen, de beschikbaarheid van medewerkers en de vraag in de markt. Als die er tegelijk en in voldoende mate zijn, kan er weer worden opgestart”, aldus de woordvoerder van VDL.