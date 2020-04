Beveiligers pleiten voor noodfonds

Beveiligings- en crowdmanagementbedrijven vragen het kabinet dringend om extra financiële steun nu de omzetten hard teruglopen. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zitten veel bedrijven zonder werk en de huidige noodregels zouden geen soelaas bieden waarschuwt brancheorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL).

Door de crisis ligt de horeca stil en is het festivalseizoen afgeblazen. Een aantal bedrijven weet nog werkzaamheden voor bouw- en supermarkten te krijgen. Maar de spoeling en marges zijn volgens de VBe NL flinterdun. Naar verwachting lopen de aangesloten leden door het coronavirus meer dan 40 miljoen euro aan inkomsten mis. De eisen en regels die gesteld worden aan de financiële steuninstrumenten zijn volgens de organisaties niet passend bij de seizoenswerkzaamheden van deze branche en het wisselende aanbod uitgevoerd door verschillende werkmaatschappijen.

Leden van VBe NL maken zich ook zorgen over de herstart van de economie, omdat onbekend is welke bedrijven nog overeind zullen staan. “Het is een wrange constatering als ik terugkijk naar begin dit jaar toen er overleg was over een tekort van ruim 2000 beveiligers in dit festivalseizoen”, aldus VBe NL-directeur Leon Vincken. “Als dit langer aanhoudt gaat de routine eruit en is opstarten geen vanzelfsprekendheid. Vraag is of er dan voldoende capaciteit overblijft.”

VBe NL dringt bij werkgeverskoepel MKB-Nederland, de collega-brancheverenigingen en het kabinet aan op een noodfonds voor de sector. Daarin zou 75 procent van de jaaromzet moeten zitten.