Lampenmaker Signify straalt op lager Damrak

Verlichtingsbedrijf Signify was vrijdag op het Damrak de uitblinker. Ook al zat de coronacrisis de resultaten van de onderneming duidelijk in de weg, bleven de winstmarges op peil tot tevredenheid van beleggers. De AEX-index sloot de sessie in de min en ook elders in Europa deden graadmeters een stap terug. Beleggers verwerkten berichten over de economie van Duitsland die dit jaar met 6 tot 7 procent kan gaan krimpen vanwege de crisis.

De AEX-index sloot de sessie 1,5 procent lager op 504,94 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 677,68 punten. Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7procent. Londen leverde 1,3 procent in na een flinke daling van de Britse winkelverkopen in maart.

Signify was met een winst van dik 14 procent de grote winnaar in de MidKap. Het verlichtingsbedrijf zette het afgelopen kwartaal fors minder omzet en een lagere winst in de boeken. Vooral de tak die verlichtingsproducten voor de zakelijke markt maakt, liet sterkere winstmarges zien dan verwacht. Daarnaast lukte het Signify de vrije kasstroom te verdubbelen ten opzichte van een jaar geleden.

Arcadis verloor een bijna 7 procent. Volgens het advies- en ingenieursbureau werden in het eerste kwartaal nog geen projecten geschrapt door de coronacrisis. Wel is het bedrijf voorzichtig voor de rest van het jaar.

In de AEX sloten de banken ING en ABN AMRO de rij met verliezen tot ruim 6 procent. Betalingsbedrijf Adyen (plus 1,9 procent) voerde de stijgers aan. Chipmachinemaker ASML daalde 1,1 procent na de kwartaalcijfers van zijn belangrijke klant Intel. De Amerikaanse chipreus boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet, maar de verwachtingen voor het tweede kwartaal vielen tegen.

Philips steeg 0,1 procent. Het zorgtechnologebedrijf gaat weer externe defibrillatoren produceren en distribueren in de Verenigde Staten. De Amerikaanse toezichthouder Food & Drug Administration (FDA) heeft een verbod daarop opgeheven.

Casino won 0,5 procent in Parijs. Het Franse supermarktconcern profiteerde afgelopen kwartaal van hamsterende klanten na de lockdown-maatregelen in Frankrijk en andere landen. Ook het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé (plus 1,8 procent) profiteerde van het hamstergedrag in Europa en de Verenigde Staten.

De euro was 1,0800 procent waard, tegen 1,0835 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent meer op 17,17 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 21,58 dollar per vat.