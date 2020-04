Regeling zelfstandigen uitgebreid met grenswerkers en AOW’ers

De crisismaatregel om zelfstandig ondernemers door de crisis te loodsen, de Tozo-regeling, wordt uitgebreid. Ook zogeheten grenswerkers en AOW’ers kunnen nu aanspraak maken op de noodsteun, zo schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De aanpassing zal naar verwachting eind april gereed zijn.

Via de Tozo-regeling kunnen zelfstandigen een aanvraag doen voor inkomensondersteuning en voor een lening. Voor gehuwden en samenwonenden wordt het inkomen, als deze onder het sociale minimum valt, aangevuld tot een bedrag van 1500 euro netto. Voor alleenstaanden is dit 1050 euro netto. De lening voor bedrijfskapitaal is maximaal 10.157 euro. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost.

Vooralsnog gold voor zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land dat zij niet in aanmerking kwamen voor de regeling . Dit is nu gewijzigd. Zij kunnen de bijstand voor levensonderhoud aanvragen in hun woongemeente. Van Ark benadrukt dat zij niet in aanmerking komen voor bedrijfskredieten. Het tegenovergestelde geldt voor zelfstandigen die in een ander EU-land wonen en in Nederland zijn gevestigd.

Verder kunnen zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. Gemeenten, die de Tozo uitvoeren, hebben tot nu toe circa 300.000 aanvragen ontvangen.