Schiphol: hulp aan Air France-KLM goed nieuws

Dat de Nederlandse overheid bereid is 2 miljard tot 4 miljard euro aan noodsteun aan luchtvaartmaatschappij KLM en daarmee ook aan moederbedrijf Air France-KLM te verlenen is goed nieuws. Dat vindt luchthaven Schiphol. KLM is de grootste gebruiker van de luchthaven.

Volgens Schiphol betekent de steun niet alleen goed nieuws voor KLM, maar ook voor het behoud van het bestemmingennetwerk van Nederland via Schiphol. Daar zijn volgens de luchthaven ook de Nederlandse economie en de samenleving bij gebaat.

Het is nog onduidelijk hoe hoog het precieze bedrag wordt dat Nederland voor KLM uittrekt en welke vorm de steun exact krijgt. Mogelijk is een deel van het geld rechtstreekse staatssteun en geeft het Rijk daarnaast garanties af waarmee de luchtvaartmaatschappij leningen kan afsluiten. Ook de voorwaarden die het kabinet aan de steun wil verbinden zijn nog niet bekend. Gedacht wordt aan het terugdringen van CO2 en het beperken van het aantal nachtvluchten.