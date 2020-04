‘Beleggersvertrouwen zakt dieper weg door coronacrisis’

Het vertrouwen van beleggers in de economie gaat in rap tempo achteruit als gevolg van de coronacrisis. Een nieuwe peiling van ING laat zien dat het vertrouwen is gedaald naar het laagste punt sinds december 2011. De Beleggersbarometer van ING zakt naar eens stand van 68 tegen 82 een maand eerder toen ook al sprake was van een vrije val.

Beleggers zijn volgens ING erg pessimistisch over de algemene economische situatie in Nederland. Circa 83 procent van hen merkte een verslechtering in de afgelopen maanden en twee derde van de beleggers verwacht dat de verslechtering ook de komende maanden door zal zetten.

Ook over de eigen financiƫle situatie en de eigen beleggingsportefeuille is de belegger negatief, aldus ING. Ook nu de leidende AEX-index in Amsterdam vanaf half maart voorzichtig is gaan stijgen, blijven Nederlandse beleggers somber. Ongeveer de helft van de beleggers verwacht een terugval van de index.

Vier op de tien beleggers heeft in de afgelopen maanden verlies geleden op hun beleggingsportefeuille. Gemiddeld was dit verlies ruim 20 procent. Beleggers geven verder aan dat zij in de afgelopen maanden het aantal aandelen en fondsen waarin zij beleggen hebben verhoogd.

Net als in maart heeft de helft van de beleggers volgens ING niet gehandeld op de beurs en is dat de komende maand ook niet van plan. Ruim een kwart van de beleggers heeft de afgelopen maand beleggingen bijgekocht en ruim een derde is van plan dat komende maand ook of opnieuw te doen.

Beleggers zien het aandeel van olie- en gasreus Shell als grootste kanshebber voor een stijging op de beurs in de komende drie maanden. Ook zorgtechnologiebedrijf Philips, supermarktketen Ahold Delhaize, telecomconcern KPN en financieel fonds ING staan in de top vijf.