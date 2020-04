Branson zet Virgin Atlantic te koop na mislopen overheidsgeld

Richard Branson, gedeeld eigenaar van luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic heeft het bedrijf te koop gezet nadat een aanvraag voor 570 miljoen euro financiële ondersteuning door de Britse regering werd afgewezen.

Door de coronacris is Virgin Atlantic volgens de krant The Telegraph in zwaar weer terechtgekomen. Branson had zijn bedrijf tot eind mei de tijd gegeven om de zaak financieel recht te trekken. Zonder overheidssteun denkt Branson dat dat niet gaat lukken. Er zouden ongeveer 50 potentiële investeerders hebben geïnformeerd naar de overnamevoorwaarden. Volgens de krant zitten daar “een handvol serieuze partijen” tussen.

Branson is sinds 1984 eigenaar van de maatschappij die vooral lange-afstandsvluchten naar Noord- en Midden-Amerika, Afrika, Azië en Australië organiseert. Er werken ruim 8500 mensen bij het bedrijf.