‘Veel huishoudelijk werkers in problemen door coronacrisis’

Naar schatting tienduizenden huishoudelijk werkers in Nederland hebben door de coronacrisis hun bron van inkomsten verloren. Dat zegt vakbond FNV, die het kabinet per brief heeft opgeroepen een regeling te treffen voor deze groep.

Heel veel van deze mensen hebben geen verblijfstatus, waardoor ze volgens de bond niet kunnen terugvallen op de sociale zekerheid en in sommige gevallen zelfs op straat terechtkomen.

Door de virusuitbraak werken veel Nederlanders vanuit huis en willen ze vanwege het besmettingsgevaar niemand over de vloer hebben, ook de huishoudelijke hulp niet. Voor veel huishoudelijk werkers zouden de inkomsten helemaal zijn weggevallen.

Vooral de vele duizenden huishoudelijk werkers zonder geldige papieren hebben nu acuut hulp nodig, benadrukt FNV. Dit zijn de zogeheten Migrant Domestic Workers uit landen als Indonesiƫ en de Filipijnen.