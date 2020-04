VS overwegen leningen aan noodlijdende oliemaatschappijen

Amerikaanse oliemaatschappijen die in de problemen zitten door de coronapandemie, kunnen mogelijk een lening krijgen van de Amerikaanse overheid. De minister van Financiën, Steve Mnuchin, zei dat zondag op de tv-zender Fox News. Wereldwijd is de vraag naar olie compleet ingezakt, doordat de economie is stil komen te liggen.

Volgens Mnuchin stelt president Trump dat regelrechte overheidssteun voor noodlijdende bedrijven is uitgesloten, of het nu gaat om luchtvaartmaatschappijen of olieconcerns. Maar leningen worden serieus bestudeerd, aldus Mnuchin. Volgens hem wordt er een nooit eerder vertoonde mate van fiscale hulp in de economie gepompt.

Hij denkt dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal weer zal opveren, als in mei en juni bedrijven weer geleidelijk opengaan.