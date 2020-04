Airbus stuurt 3200 werknemers van Britse fabriek naar huis

Vliegtuigmaker Airbus stuurt circa 3200 werknemers van zijn fabriek in Wales naar huis. De onderneming had eerder al gewaarschuwd dat de coronacrisis haar voortbestaan bedreigt. Airbus waarschuwde dat alle 135.000 werknemers rekening moeten houden met ingrepen.

Airbus heeft naar eigen zeggen overeenkomst bereikt met de sociale partners over het tijdelijk ontslaan van de Britse werknemers. Zij zijn volgens Airbus verzekerd van steun uit het Britse pakket maatregelen om de crisis te doorstaan. Die regeling stelt werkgevers in staat personeel te ontslaan en geldsubsidies tot 80 procent van het loon aan te vragen, met een maximum van 2500 pond per werknemer. Airbus heeft met de vakbonden afgesproken de lonen van de weggestuurde werknemers aan te vullen tot maximaal 90 procent van het brutoloon.

Eerder kondigde Airbus al een soortgelijke ingreep aan bij een Franse fabriek waar voor 3000 man personeel tijdelijk geen plaats meer is. Zij zijn voor een periode van vier weken afhankelijk van de Franse steunmaatregelen.

De luchtvaartsector wordt ongekend hard geraakt door de crisis. Naast Airbus kampt ook de Amerikaanse rivaal Boeing met problemen en lijken ingrepen niet te voorkomen.