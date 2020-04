Deutsche Bank verrast met winst

Deutsche Bank heeft tegen de verwachting in winst gemaakt in het eerste kwartaal. Dat liet de Duitse geldverstrekker weten in verrassende voorlopige cijfers. Het financiële concern komt later in de week met definitieve kwartaalcijfers, maar besloot de voorlopige resultaten al eerder naar buiten te brengen om onzekerheden in de markt de kop in te drukken.

Deutsche Bank verwacht 206 miljoen euro aan baten te hebben binnengehaald en een winst van 66 miljoen euro te hebben behaald. Analisten hadden juist gerekend op een verlies. De bank kondigde verder aan geld opzij te zetten om meer niet terugbetaalde leningen op te kunnen vangen. Naar verwachting gaat het om zo’n 500 miljoen euro.

Daarnaast liet de bank weten mogelijk “tijdelijk en in beperkte mate” onder zijn doel van de CET1-ratio van 12,5 procent te zullen zakken. Die graadmeter voor de kapitaalpositie van de bank was aan het einde van het kwartaal 12,8 procent, tegen 13,6 procent eind vorig jaar. De Europese Centrale Bank (ECB) schrijft een CET1-ratio van minimaal 10,4 procent voor.

Specifieke getallen over de verschillende onderdelen heeft Deutsche Bank nog niet naar buiten gebracht. Mogelijk duidt de onverwachte winst erop dat de bank wist te profiteren van meer handelsactiviteit van zijn beleggende klanten in de afgelopen maanden waarin de beurzen wild heen en weer bewogen vanwege de coronacrisis.

Veel klanten van Deutsche Bank hebben last van die crisis en hebben nu steun nodig, schrijft de bank. “Ons doel is om ze met onze sterke balans die steun te geven.”