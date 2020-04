Norwegian Air komt met reddingsplan om coronacrisis te overleven

Norwegian Air is met een voorstel gekomen voor een reddingsplan om de coronacrisis door te komen. De Noorse prijsvechter wil overeind blijven door schulden in aandelen om te zetten. Daardoor zouden de huidige aandeelhouders gezamenlijk slechts een belang van ruim 5 procent overhouden.

De Noren hopen op deze manier geleidelijk uit de crisis te komen, om in 2022 weer terug te zijn bij een enigszins normale gang van zaken. Komende tijd zullen alle belanghebbenden zich over het plan moeten buigen. Obligatiehouders, leasemaatschappijen en aandeelhouders moeten akkoord gaan. Indien goedgekeurd, zou dit Norwegian ook in staat stellen om aanspraak te maken op steunregelingen van de Noorse overheid.

De luchtvaartmaatschappij verkeert al enige tijd in financieel zwaar weer. De coronacrisis heeft de situatie flink verslechterd. Norwegian voert bijna geen vluchten meer uit. Circa 95 procent van de vloot staat momenteel aan de grond. Er zijn nog maar zeven vliegtuigen in bedrijf. Eerder waren er al berichten dat er duizenden banen op de tocht zouden staan. De op vier na grootste budgetvlieger ter wereld heeft in totaal zo’n 11.000 mensen in dienst.