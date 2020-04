Europese banken zetten miljarden opzij voor slechte leningen

Europese banken hebben in het eerste kwartaal vanwege de coronacrisis miljarden opzijgezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Bedrijven in sectoren die vanwege de lockdowns stil liggen en oliebedrijven, die zij getroffen door de ingeklapte olieprijs, worstelen om aan hun verplichtingen te voldoen. De grote hoeveelheid voorzieningen trekt een wissel op de winstgevendheid, waarschuwen de banken.

De grootste Europese bank, HSBC, zette vorig kwartaal 3 miljard dollar opzij voor verwachte verliezen uit faillissementen. Dat is zo’n vijf keer meer dan een jaar geleden. Zo’n 600 miljoen dollar betrof een lening aan een Singaporese oliehandelaar, die onlangs bescherming tegen zijn crediteuren heeft aangevraagd. HSBC, die veel zaken doet in AziĆ«, waarschuwde dat verliezen vanwege Covid-19 en de zeer lage olieprijs dit jaar tot 11 miljard dollar kunnen oplopen. Dat zal de winstgevendheid aanzienlijk raken, voorspelde de bank die zijn winst voor belastingen in de periode zag halveren tot 3,2 miljard dollar.

Santander, de grootste bank van Spanje, zette in de periode 1,6 miljard euro opzij voor verwachte verliezen uit niet-presterende leningen gerelateerd aan Covid-19. Dat is de grootste voorziening gerelateerd aan de crisis tot nu toe in continentaal Europa. Daardoor kelderde de nettowinst met ruim 80 procent tot 331 miljoen euro. De verliezen op slechte leningen bleven vorig kwartaal nog uit, meldde de bank.

De Zwitserse UBS, waar ING-baas Ralph Hamers dit jaar de leiding overneemt, zag zijn voorzieningen voor verwachte verliezen meer dan vertienvoudigen. Toch bleef de omvang met 268 miljoen dollar relatief klein vergeleken met zijn Europese branchegenoten. UBS, die vorig kwartaal met een hogere winst afsloot, stelt dat klanten die bij de bank lenen vaak relatief rijk zijn. Daardoor zullen ze minder snel omvallen. UBS maakt zich vanwege de coronacrisis meer zorgen over zijn kernactiviteiten, het beheren van geld voor vermogende klanten. Daar waarschuwt de bank voor dalende commissies.