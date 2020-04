Lichte drukte bij heropening IKEA opgelost

Bij de Nederlandse winkels van IKEA, die dinsdag weer opengingen, was het rond de openingstijd om 10.00 uur druk. De rijen losten zich daarna vrij snel op, aldus een woordvoerster. Alleen bij de vestiging in Haarlem moesten mensen nog wachten voordat ze de winkel in konden.

De IKEA-winkels sloten vanwege het coronavirus op eigen initiatief op 17 maart de deuren om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren. Sindsdien ziet IKEA dat mensen steeds meer wennen aan de 1,5 metereconomie. In de zes weken dat de winkels dicht waren, werd er volgens het bedrijf achter de schermen gewerkt aan het veilig en verantwoord openen van de winkels.

Winkelen is nu toegestaan met maximaal twee personen tegelijk. Daarnaast wordt het aantal komende en vertrekkend bezoekers nauwlettend in de gaten gehouden. Maar een beperkt aantal bezoekers is tegelijk welkom in de filialen. Per klant houdt het van huis uit Zweedse bedrijf 30 vierkante meter aan.

“Toch zijn voor de meeste winkels geen rijen meer. Het loopt soepel. Klanten gedragen zich netjes en houden zich aan de maatregelen”, aldus de zegsvrouw. Het is volgens haar wel minder druk in de winkel dan normaal vanwege de maatregelen.

De restaurants van IKEA blijven nog dicht. Ook de SmÃ¥land-kinderspeelplaatsen blijven tot nader order gesloten. IKEA roept klanten ook op om zo veel als mogelijk contactloos te betalen, met pinpas, creditcard of mobiele telefoon. Verder zijn bij de kassa’s en klantenservice plexiglas schermen geplaatst.