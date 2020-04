Moody’s verwacht sterkere krimp economie eurozone

Kredietbeoordelaar Moody’s verwacht voor dit jaar een veel sterkere krimp van de economie van de eurozone dan bij de vorige prognose een maand geleden. Het ratingbureau stelde zijn prognoses voor de economieën van alle G20-landen naar beneden bij. Op China, India en Indonesië na verwacht Moody’s nu krimp voor dit jaar. Volgend jaar is er sprake van herstel in alle landen.

De economie in de eurozone krimpt dit jaar met 6,5 procent, verwacht Moody’s. Ongeveer een maand geleden ging de kredietbeoordelaar nog uit van een negatieve groei van 2,2 procent. Volgend jaar zou de economie van de eurozone dan met 4,7 procent groeien. Ook dat is meer dan de 2 procent waar Moody’s in maart van uit ging. Ook over grote Europese economieën als Duitsland (dit jaar min 5,5 procent), het Verenigd Koninkrijk (min 7 procent), Frankrijk (min 6,3 procent) en Italië (min 8,2 procent) werd Moody’s negatiever.

De economie van de Verenigde Staten krimpt dit jaar met 5,7 procent, verwacht Moody’s nu, met een groei van 4,5 procent in 2021. De Chinese economie groeit nog wel dit jaar, maar blijft met een percentage van 1 procent ver achter bij de groeipercentages van de afgelopen jaren. Ook India en Indonesië hebben geen last van krimp, maar de economie van die landen zal volgens Moody’s dit jaar slechts 0,2 procent groei doormaken.