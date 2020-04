‘Nog geen akkoord over noodsteun Lufthansa’

De Duitse regering en Lufthansa hebben nog geen overeenstemming bereikt over een noodpakket om de luchtvaartmaatschappij door de coronacrisis te loodsen. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat er nog geen akkoord is bereikt in de onderhandelingen. Lufthansa en het Duitse ministerie van Economische Zaken weigerden commentaar te geven.

Eerder kwamen berichten naar buiten dat Duitsland voor circa 9 miljard euro garant staat voor de onderneming. Als ruil zou Duitsland wel een rol willen krijgen in de raad van commissarissen, met de mogelijkheid om beslissingen te kunnen blokkeren.

De luchtvaartreus zei eerder ernaar te streven deze week een reddingspakket ter waarde van maximaal 10 miljard euro rond te hebben. Het bedrijf beloofde voor steun ook te zullen aankloppen in Zwitserland, Belgiƫ en Oostenrijk, aangezien Lufthansa met dochters in die landen actief is.