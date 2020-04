Omzet en winst Starbucks lager door coronavirus

Koffieketen Starbucks heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar flink te lijden gehad van de coronacrisis. In die periode sloot het bedrijf eerst veel vestigingen in China en later in Europa en de Verenigde Staten. De vergelijkbare omzet nam dan ook af ten opzichte van een jaar eerder, net als de operationele winst. Wel gaven klanten gemiddeld wat meer uit bij de keten.

In China zijn vrijwel alle Starbucks-vestigingen weer open, geeft topman Kevin Johnson aan, zij het met extra veiligheidsmaatregelen. De lessen die Starbucks daar leerde, kan het bedrijf ook elders inzetten als vestigingen de deuren weer mogen openen.

De vergelijkbare verkopen in China komen naar verwachting aan het einde van het boekjaar weer uit op het niveau van afgelopen jaar. Voor heel het boekjaar rekent Starbucks op een min van 15 tot 25 procent. Voor de rest van de wereld wil Starbucks nog geen prognose geven omdat het grootste deel van de gevolgen in de Verenigde Staten pas in het huidige kwartaal te zien zullen zijn. De thuismarkt is goed voor ruim de helft van alle filialen.

In het tot en met 29 maart lopende tweede kwartaal liepen de vergelijkbare winkelverkopen met 10 procent terug. Het aantal transacties daalde met 13 procent, maar klanten gaven gemiddeld 4 procent meer uit. De omzet daalde, mede door de toevoeging van 255 nieuwe filialen, 5 procent tot 6 miljard dollar. De nettowinst halveerde tot 328,4 miljoen dollar.