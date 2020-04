Vraag naar Harley-Davidson-motoren stort in door coronacrisis

De vraag naar motoren van Harley-Davidson stortte vorig kwartaal in vanwege de coronacrisis. Met name in de Verenigde Staten, veruit de grootste markt voor het Amerikaanse bedrijf, vielen de verkopen in maart hard terug. Daarmee werd de betere prestatie in de eerste twee maanden van het jaar tenietgedaan.

Harley bracht in het eerste kwartaal 23.732 motorfietsen aan de man in de VS. Dat betekende een krimp van 16 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zo’n grote terugval had het bedrijf sinds 2010 niet meer gezien. De motorproducent verkoopt al voor het dertiende kwartaal op rij minder motoren in zijn thuismarkt.

In de andere landen lukte het Harley Davidson evenmin om meer te verkopen. De zaken gingen het slechtst in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waar de verkoop meer dan een kwart lager uitkwam. De omzet van het bedrijf zakte met 8 procent tot ruim 1 miljard dollar. De winst kelderde met bijna de helft.

Harley-Davidson heeft al zijn financiƫle doelstellingen voor dit jaar geschrapt vanwege de onzekerheid rondom Covid-19. Verder gaat bet bedrijf 250 miljoen dollar bezuinigen door een vacaturestop, tijdelijke verlagingen van salarissen voor het management en het schrappen van bonussen. Dat geld is direct beschikbaar voor eventuele acute betalingsnood. Daarnaast stelt de onderneming de introductie van nieuwe producten uit.