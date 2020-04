Airbus zag miljarden verdwijnen in eerste kwartaal

Vliegtuigbouwer Airbus zag in het eerste kwartaal 8 miljard euro wegvloeien ondanks kostenbesparende maatregelen. Het merendeel daarvan was als gevolg van de coronacrisis, al moest Airbus ook 3,6 miljard betalen aan een schikking in een zaak over omkoping.

De volgens topman Guillaume Faury ‘ernstigste crisis in de luchtvaart ooit’ zorgde ervoor dat de omzet van Airbus uitkwam op 10,6 miljard euro tegen 12,5 miljard euro een jaar eerder.

Het bedrijf leverde 122 vliegtuigen af wat een kwart minder was dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Wel kwamen er bestellingen voor 290 vliegtuigen binnen waardoor het orderboek voor lijnvliegtuigen nu 7650 toestellen bevat.

Ook het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) halveerde, tot 281 miljoen euro. Netto was er een verlies van 481 miljoen euro, terwijl er vorig jaar nog 40 miljoen euro winst in de boeken ging. Onder meer een afschrijving op een samenwerkingsverband met communicatiebedrijf OneWeb dat via een netwerk van satellieten internet wilde gaan aanbieden maar in geldproblemen kwam, was daar debet aan.