Crisis zorgt voor stevige economische krimp VS in eerste kwartaal

Aan de aanhoudende groei van de Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar door de coronacrisis een einde gekomen. In de periode was sprake van daling van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,8 procent. Dat betekende de sterkste krimp sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008.

De uitkomst van de eerste raming van de Amerikaanse overheid was slechter dan waar economen op hadden gerekend. Zij hielden in doorsnee rekening met een krimp van 4 procent na een groei van 2,1 procent een kwartaal eerder.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn ook in de Verenigde Staten verregaande maatregelen genomen. Zo gold in veel regio’s een lockdown. In verband met het virus werden onder meer restaurants en winkels gesloten. Amerikanen werden ook gesommeerd om thuis te blijven.

Nu blijkt dat consumenten voorzichtiger zijn geworden met het doen van uitgaven. De consumentenbestedingen zakten met 7,6 procent, waarmee sprake was van de grootse daling sinds 1980.

De impact van de coronacrisis op het bbp in het tweede kwartaal zal naar verwachting nog groter zijn. Kenners houden rekening met een krimp die niet nog niet is gezien sinds het begin van de metingen in de jaren veertig van de vorige eeuw.

Lichtpuntje was wel dat de uitgaven voor woningbouw sterk groeiden. Door warm weer en de lage hypotheekrente stegen die met 21 procent.