Industrieconcern GE voelt malaise in luchtvaart

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) heeft in het eerste kwartaal een lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. Het concern had vooral zwaar te lijden onder de malaise in de luchtvaart, die hard wordt geraakt door de coronapandemie. Door de crisis daalt onder andere het aantal orders voor vliegtuigmotoren van GE.

In de eerste drie maanden van het jaar boekte GE een omzet van 20,5 miljard dollar. Dat is 8 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. De divisie die vliegtuigmotoren produceert en onderhoudt zag de opbrengsten met 13 procent teruglopen, terwijl de winst met bijna 40 procent daalde.

Ook in andere divisies raakt de pandemie de resultaten. Zo gingen de opbrengsten bij de tak die leasevliegtuigen aanbiedt hard onderuit. Ook de omzet en de winst in de energiedivisie kelderde doordat de virusuitbraak voor productieverstoringen zorgde.

De winst van heel GE steeg in de verslagperiode juist met 73 procent tot 6,2 miljard dollar. Die winststijging kwam voornamelijk door belastingmeevallers rond de eerdere verkoop van bedrijfsonderdelen.