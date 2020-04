Ook Wall Street omhoog door hoop op coronamedicijn

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag met stevige winsten gesloten. Het sentiment werd gesteund door een hoopgevend bericht over het onderzoek naar een potentieel coronamedicijn. Beleggers reageerden verder op een grote stroom bedrijfsresultaten en op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De markt schrok niet van het rentebesluit van de Federal Reserve, die niet met nieuwe steunmaatregelen kwam.

De Dow-Jonesindex eindigde 2,2 procent hoger op 24.633,86 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 2,7 procent tot 2939,51 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 3,6 procent bij op 8914,71 punten.

Een experimenteel coronamedicijn van farmaceut Gilead Sciences hielp coronapatiĆ«nten bij een proef sneller herstellen dan normale zorg. Volgens het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), dat het onderzoek uitvoerde, gaat het om “best goed nieuws”. Ook gaan er al geruchten dat toezichthouders het middel bij wijze van noodingreep al snel willen toelaten voor grootschalig gebruik. Op de beurs dikte het aandeel Gilead bijna 6 procent aan.

Google-moeder Alphabet opende de boeken en kreeg er een kleine 9 procent aan beurswaarde bij. Het bedrijf groeide vooral met zijn zoekmachine, videowebsite YouTube en de clouddiensten. In maart kreeg de groei echter een tik toen de reclameinkomsten fors terugliepen.

Aan het cijferfront ging de aandacht daarnaast uit naar Boeing, dat zo’n 6 procent won. De vliegtuigmaker kampt door de coronacrisis met de nodige tegenwind. Zo is de vraag naar vliegtuigen en diensten minder, nu maatschappijen wereldwijd hun vliegtuigen aan de grond houden. Om kosten te besparen wil Boeing afscheid nemen van circa 10 procent van zijn personeelsbestand.

Op Wall Street stond de Amerikaanse economie als geheel eveneens in de schijnwerpers. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie volgens een eerste raming met 4,8 procent. Dat is flink meer dan economen in doorsnee hadden voorzien. De Federal Reserve blijft voorlopig doorgaan met het opkopen van obligaties en zal de economie blijven ondersteunen. Maar volgens de Amerikaanse koepel van centrale banken is het momenteel niet nodig om de toch al lage rente in de Verenigde Staten verder te verlagen.

De olieprijzen toonden herstel na de zware prijsdalingen van de afgelopen tijd. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna een kwart meer op 15,37 dollar. Brentolie werd ruim 11 procent duurder op 22,74 dollar per vat. De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0851 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.