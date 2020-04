ECB laat rentes ongemoeid en breidt crisissteun iets uit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven ongemoeid gelaten. De crisissteun wordt wel aangevuld. De ECB hanteert vanaf juni een lagere rente voor goedkope leningen aan banken dan eerder het geval was. Ook roept de centrale bank nieuwe monetaire operaties in het leven, die vanaf mei tot en met september 2021 zullen lopen. Het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, komt later donderdag met een toelichting op de besluiten.

De depositorente blijft gehandhaafd op min 0,5 procent. Daarmee gaat het belangrijkste rentetarief in de eurozone, dat al jarenlang negatief is, niet verder omlaag. Een depositorente onder nul betekent dat banken moeten betalen om geld bij de ECB te stallen. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent staan. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB.

Banken die vanaf juni goedkoop willen lenen van de ECB kunnen dat doen tegen een rente van min 1 procent, in plaats van min 0,5 procent eerder. Daarnaast kunnen banken vanaf volgende maand zich tot een nieuwe ronde van goedkope noodfinanciering wenden via zeven langlopende monetaire operaties. De maatregelen zijn speciaal opgetuigd om de Europese financiële markten tijdens de coronacrisis beter te laten functioneren, aldus de ECB.

De centrale bank bleef daarmee weg van grote aanpassingen aan zijn crisissteun. Het grootscheepse noodopkoopprogramma van 750 miljard euro, dat de ECB vorige maand uit de doeken deed, lijkt tot nu toe de financiële markten voldoende te hebben gekalmeerd. De Federal Reserve, die woensdag zijn beleidsvergadering afsloot, bracht eveneens geen grote veranderingen aan in zijn crisisaanpak.