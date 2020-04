Kabinet redt scheepsbouwer IHC

Het kabinet grijpt in om het noodlijdende Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC van een faillissement te redden. Dat schrijven minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer. Het kabinet werkt bij de reddingsoperatie samen met private partijen.

De penibele situatie van het bedrijf, waar zo’n drieduizend mensen werken, houdt niet direct verband met de coronacrisis. Maar zeker in deze tijd wil het kabinet de werkgelegenheid behouden, schrijven de bewindslieden. IHC kampt al langer met een hoge schuldenlast, en forse verliezen op een aantal op maat gemaakte schepen. Daarbij krijgt de Staat zelf nog zo’n 395 miljoen euro van IHC. Dat geld zou niet meer terugkomen bij een faillissement.

De overheid stelt 167 miljoen euro beschikbaar, zodat het bedrijf bestaande orders kan afmaken. Een deel daarvan komt sowieso niet meer terug. In het minst gunstige geval is de Staat 100 miljoen euro kwijt, en in het beste scenario 36 miljoen euro.

Daarnaast verlenen banken nog eens 140 miljoen euro aan kredieten, waar de Staat voor de helft garant voor staat. Ook wordt er nog een overbruggingskrediet van 40 miljoen euro verstrekt.