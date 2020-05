Autoverkoop in april hard geraakt door corona

De verkoop van nieuwe auto’s is in april hard geraakt door de coronacrisis. Er werden in totaal 15.373 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is 53 procent minder dan een jaar eerder, zo wordt duidelijk uit verkoopcijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

In totaal zijn er dit jaar 118.458 nieuwe auto’s geregistreerd. Een daling van 20 procent vergeleken met 2019, toen over de eerste 4 maanden 148.152 nieuwe auto’s werden geregistreerd. Volgens de organisaties is het economisch vertrouwen van consumenten en bedrijven in korte tijd naar een dieptepunt gedaald en heeft de auto- en toeleverindustrie een aantal weken voor een belangrijk deel stilgelegen.

Hierdoor zijn er nauwelijks nieuwe auto’s besteld en konden veel van de reeds bestelde voertuigen niet uitgeleverd worden. Volgens BOVAG en RAI Vereniging is het lastig om momenteel te voorspellen hoe de autobranche zich de komende maanden en in de rest van het jaar ontwikkelt.

De vijf meest geregistreerde merken in de maand april waren Volkswagen, Kia, Peugeot, Toyota en Renault. De meest geregistreerde modellen waren de Kia Niro, de Volkswagen Polo, de Ford Focus, de Kia Picanto en de Renault Clio.