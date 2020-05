EU-bank en WHO werken samen voor strijd tegen corona in Afrika

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat nauwer samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Door de krachten te bundelen willen de twee instanties meer financiële middelen inzetten om de levering van basisbehoeften voor medische zorg in armere landen veilig te stellen. In eerste instantie is de hulp gericht op het versterken van de gezondheidszorg in tien niet nader genoemde Afrikaanse landen.

Volgens WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus moet de samenwerking met de EU-bank ervoor zorgen dat kwetsbaarste gemeenschappen in de wereld beter beschermd zijn tegen de pandemie. Met de financiële hulp van de EIB moet allereerst de toevoer van relatief eenvoudig medisch gerei als beschermingsmiddelen en tests naar armere landen beter geregeld worden. Die goederen zullen nu centraal worden ingekocht.

De EIB, die namens de Europese Unie langetermijnleningen verstrekt, maakte bekend de strijd tegen corona in Afrika met 1,4 miljard euro te willen ondersteunen. Hoeveel van dat geld naar de samenwerking met de WHO gaat, is nog niet duidelijk.

Voor de langere termijn willen de WHO en EIB er ook voor zorgen dat armere landen zich beter kunnen voorbereiden op pandemieën. Onder andere investeringen in sanitaire middelen en de opleiding van zorgpersoneel moeten daarvoor zorgen.