‘Ook in april veel aanvragen voor een hypotheek’

Het aantal hypotheekaanvragen bleef ook in april onverminderd hoog, mede als gevolg van de coronacrisis. Wel waren er iets minder aanvragen dan een maand eerder. Dat stelt het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

In april meldden 54.000 mensen zich voor het af- of oversluiten van een hypotheek. Dat betekende een toename van circa 75 procent ten opzichte van het gemiddelde van de laatste vier jaar in de voorjaarsmaand. In maart waren dat er bijna 60.000.

In april kwam ruim 29 procent van de aanvragen voor rekening van oversluiters. Zij willen profiteren van de huidige lage rentestanden. Een jaar eerder betrof circa 15 procent van de aanvragen een oversluiting.

HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert circa 82 procent van alle hypotheekofferte-aanvragen in Nederland.