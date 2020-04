Recordaantal stakers in 2019

Nederland heeft vorig jaar een recordaantal stakers gekend. Daarnaast ging door stakingen de grootste hoeveelheid arbeidsdagen verloren in 25 jaar. Dit komt vooral door de grote stakingsacties in het onderwijs en de zorg vorig jaar.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in totaal 26 stakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Zo’n 319.000 mensen waren betrokken bij de stakingen, waardoor het aantal verloren arbeidsdagen opliep tot 391.000.

Hiervoor het werd het hoogste aantal stakende werknemers nog gemeten in 2017. Dat waren er 147.000. In dat jaar was sprake van een piek in het aantal stakingen. Toen werd er wel 32 keer gestaakt, het hoogste aantal sinds de jaren tachtig. Ook 2018 was een jaar met bovengemiddeld veel stakingen, namelijk 28. Vorig jaar lag dit aantal dus iets lager, en de stakingen duurden bovendien iets minder lang.

De cijfers worden vooral opgekrikt door de stakers in de zorg en het onderwijs. De werknemers in deze bedrijfstakken maakten 90 procent uit van de stakende werknemers. Ook was er in 2019 een grote landelijke pensioenstaking, waarbij werknemers van verschillende bedrijfstakken betrokken waren.

“Mensen in de vitale beroepen hebben van zich laten horen in 2019, en terecht. Zij verdienen meer waardering, óók in loon”, zegt arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha van vakbond FNV in een reactie. “De staking in de ziekenhuizen was op zich al historisch, maar dat het zorgpersoneel zo ver moest gaan om fatsoenlijke waardering te krijgen is eigenlijk ongehoord. Ook voor de directe toekomst zeggen wij: ja, klappen, maar ook lappen! Wordt er niet serieus werk gemaakt van betere beloning in de vitale sectoren, zoals zorg, onderwijs en schoonmaak, dan moet er rekening worden gehouden met meer stakingen in deze sectoren.”