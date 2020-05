‘Overheidsingrijpen bij Airbus nog niet nodig’

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft nog geen acute behoefte aan extra steun van de Franse overheid. Dat zei althans de Franse minister van Begroting Gérald Darmanin in een radio-interview.

“Er is op dit moment geen interventie van de staat nodig”, zei Darmanin op Radio J. “Maar als er problemen zouden ontstaan, staan we klaar om Airbus te helpen.” Volgens de bewindsman krijgt Airbus op indirecte wijze al wel een helpende hand, nu luchtvaartcombinatie Air France-KLM van overheidssteun uit Nederland en Frankrijk krijgt. Airbus ontvangt ook steun die voor alle bedrijven beschikbaar is, zoals loonkostenregelingen.

Airbus zag in het eerste kwartaal 8 miljard dollar uit de kas vloeien, mede door de coronacrisis die de luchtvaart hard raakt. Het nettoverlies bedroeg in de eerste drie maanden van het jaar 481 miljoen euro.