‘Franse luchthaven Orly blijft tot najaar dicht’

De Parijse luchthaven Orly blijft zeker tot het najaar gesloten. Dat schrijft het Franse zakenblad Les Echos op basis van ingewijden. De luchthaven aan de zuidkant van de Franse hoofdstad sloot eind maart de deuren omdat er weinig vliegverkeer meer was. Het overblijvende vliegverkeer wordt allemaal via het vliegveld Charles de Gaulle aan de noordkant van Parijs geleid.

De beslissing om Orly ook de hele zomer dicht te houden is ingegeven door een zich langzamer dan eerder voorzien herstellende luchtvaart. De capaciteit van Charles de Gaulle is daarom voldoende om alle vliegverkeer in Parijs op te vangen. Luchtvaartmaatschappijen die op Orly vlogen kunnen een deel van hun vluchten hervatten vanaf vliegveld Charles de Gaulle.