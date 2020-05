Kifid handelde meer klachten af vorig jaar

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft afgelopen jaar meer klachten behandeld dan in 2018. Het grootste deel daarvan werd door bemiddeling opgelost. Onder meer een flink aantal zaken over beleggingsverzekeringen, ook wel aangeduid als woekerpolissen, werd op die manier afgerond. Verder kwam er een flink aantal klachten binnen over de gewijzigde uitvaartverzekering van Yarden.

In totaal rondde Kifid de behandeling van 3412 klachten af. Daarvan werden er 1973 geschikt of via bemiddeling tot een goed einde gebracht. In 1290 zaken is uitspraak gedaan, waarbij consumenten in ruim tweehonderd zaken geheel of gedeeltelijk gelijk kreeg. De rest van de zaken werd ingetrokken gedurende de behandeling. Soms gebeurde dat na een uitspraak in een vergelijkbare zaak waarna de twee partijen elkaar vonden, soms gebeurde dat ook zonder dat Kifid wist wat de aanleiding was.

Kifid kreeg vorig jaar 4550 klachten binnen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder. Iets meer dan 2100 klachten konden niet behandeld worden. In 800 gevallen ging het om een klacht die niet eerst bij de bank, verzekeraar of financiële dienstverlener was neergelegd. Kifid probeert het proces over het indienen van een klacht daarom te verduidelijken.