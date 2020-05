Beurs Hongkong toont voorzichtig herstel

De aandelenbeurs in Hongkong toonde dinsdag een voorzichtig herstel na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de licht hogere slotstanden op Wall Street dankzij een late rally onder de Amerikaanse technologiebedrijven. De olieprijzen gingen ook verder omhoog door de hoop dat de vraag naar olie weer toeneemt nu meer Amerikaanse staten en Europese landen de coronamaatregelen versoepelen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. Een dag eerder verloor de beursgraadmeter nog ruim 4 procent door de vrees voor een nieuw handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Op macro-economisch vlak bleek dat de economie van Hongkong in het eerste kwartaal met 8,9 procent is gekrompen. Dat is de sterkste krimp sinds 1974.

In Sydney ging de All Ordinaries voor de tweede dag op rij vooruit en klom 1,6 procent. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting ongewijzigd op het historisch lage niveau van 0,25 procent.

In Shanghai was de beurs nog gesloten. De Chinese beurshandel gaat woensdag weer van start. In Tokio zijn de financiƫle markten deze week tot en met woensdag dicht. In Japan werd maandag de noodtoestand in het land tot 31 mei verlengd. In Zuid-Korea hadden beleggers ook een vrije dag.