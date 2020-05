Kwartaalwinst Disney keldert door coronacrisis

De winst van entertainmentgigant Disney is fors gekelderd door de coronacrisis. Vooral het feit dat de pretparken van Disney momenteel gesloten zijn, doet financieel zeer. Maar topman Bob Chapek ziet ook lichtpuntjes, zo zei hij bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Daarbij wees hij onder meer op de stormachtige groei van de streamingservice die Disney afgelopen najaar lanceerde.

Onder de streep hield Disney in de drie maanden tot eind maart slechts 520 miljoen dollar winst over. Een jaar eerder ging er nog een kwartaalwinst van 5,6 miljard dollar in de boeken. Met name bij de pretparkendivisie liep het resultaat flink terug. Ook bij de filmstudio ging de winst stevig omlaag. Dit komt omdat er sinds halverwege maart nauwelijks films meer gedraaid kunnen worden in bioscopen die vrijwel overal gesloten zijn. Eerder in het kwartaal profiteerde Disney nog wel van successen met Frozen 2 en Star Wars: The Rise of Skywalker.

Disney+, zoals de streamingsdienst van Disney heet, lijkt het te midden van de coronacrisis, waarin veel mensen noodgedwongen thuis zitten, wel erg goed te doen. Begin april meldde Disney al dat de dienst inmiddels 50 miljoen abonnees had. Omdat Disney+ nog erg aan het uitbreiden is, moest Disney hiervoor ook veel kosten maken. Maar het verlies op de divisie waar de dienst onder valt, was met 812 miljoen dollar aanzienlijk lager dan analisten in doorsnee hadden voorzien. De concurrent van Netflix biedt abonnees toegang tot de enorme bibliotheek aan films en series uit de stal van The Walt Disney Company, waar ook onder meer Pixar, Marvel, Star Wars-producent Lucas Film en National Geographic onder vallen.