Hoekstra: economische pijn nog lang niet over

De problemen met de economie in Nederland en andere Europese landen zijn “nog lang niet over”, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra over de eerste voorzichtige berichten dat het ergste economische leed al is geleden. “We gaan nog een hele lastige fase tegemoet.”

Economen schrijven in het tijdschrift Bloomberg Businessweek dat het dieptepunt mogelijk al achter de rug is. “Ik wil niet te vroeg victorie kraaien”, zegt de bewindsman daarover. Hij benadrukt dat veel bedrijven afhankelijk zijn van overheidssteun.

Over nieuwe verwachtingen van de Europese Commissie over de economie in de eurozone wil Hoekstra niet te veel kwijt. Het is slechts “een volgende inschatting, die van heel veel onzekerheid is omgeven”. De coronacrisis is onontgonnen terrein, waardoor de vele ramingen nog onzekerder zijn dan normaal, aldus de minister.

De Europese Commissie meldde woensdag een “recessie van historische proporties” in de Eurozone dit jaar te verwachten met 7,7 procent krimp. In 2021 zou de Europese economie weer terugveren met 6,3 procent.