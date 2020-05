Verkoop olieproducten in Nederland met 13 procent gedaald

De verkoop van benzine, diesel, stookolie en andere olieproducten in Nederland is in maart met 13 procent gedaald ten opzichte van januari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus werd er veel minder autogereden en vlogen luchtvaartmaatschappijen steeds minder, wat duidelijk is terug te zien in de cijfers.

De verkoop van benzine daalde in maart met 20 procent ten opzichte van januari en de afzet van kerosine kromp met 23 procent. Van die brandstof voor vliegtuigen werd in maart 213 miljoen kilo opgeslagen, wat volgens het CBS het laagste niveau in twintig jaar is. De verkoop van diesel, dat ook in de bouw en landbouw veel wordt gebruikt, daalde met slechts 2 procent ten opzichte van januari.

Olieraffinaderijen hebben hun productie als reactie op de daling met 12 procent teruggeschroefd. Daarbij daalde de productie van benzine met 13 procent. Nederland heeft ’s werelds grootste benzineopslag. Die slonk in maart sterk ten opzichte van vorig jaar, doordat bij een dalende vraag eerst voorraden worden verkocht.