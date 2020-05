Consumentenbond eist compensatie van Airbnb voor servicekosten

Airbnb moet Nederlandse gebruikers van zijn verhuurplatform zo snel mogelijk een schadevergoeding betalen. Dat vindt de Consumentenbond, die erop wijst dat de internetonderneming de wet overtreedt met zijn algemene voorwaarden.

De belangenorganisatie voelt zich gesterkt door een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in maart. Die oordeelde dat Airbnb een huurder de door hem betaalde servicekosten moet terugbetalen. Volgens de Nederlandse wet is het namelijk verboden om aan twee kanten een vergoeding voor bemiddeling in rekening te brengen.

De Consumentenbond bereidt nu een massaclaim voor die voor Airbnb flink wat geld kan gaan kosten. Mensen die in het verleden via de vakantieverhuursite hebben gehuurd kunnen zich aanmelden om gezamenlijk geld terug te vragen. Volgens de Consumentenbond is de gemiddelde schade per huurder 185 euro. Meer dan 1 miljoen Nederlanders hebben weleens een vakantiewoning via het platform geboekt.

Airbnb was het overigens niet eens met de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Het Amerikaanse bedrijf kondigde aan in beroep te gaan.