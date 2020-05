Minder ritjes voor taxidienst Uber

Taxibedrijf Uber heeft voor het eerst in zijn bestaan minder ritten uitgevoerd. Met een stijging in het aantal bezorgde maaltijden via bezorgtak Uber Eats kon die daling in de eerste drie maanden van het jaar deels worden gecompenseerd. Uber, dat nog nooit een kwartaal met winst afsloot, deed dat ook nu niet. Wel verkleinde het bedrijf het verlies in de periode.

Door de maatregelen tegen het coronavirus reisden mensen in veel delen van de wereld in het eerste kwartaal al minder. Reizigers gaven 10,9 miljard dollar uit aan taxiritjes via de Uber-app, wat een daling van 5 procent betekende. Omdat mensen thuis moesten blijven en ook restaurants in heel wat landen alleen voor bezorging en afhaal open mochten zijn, steeg het gebruik van maaltijdbezorgdienst Uber Eats enorm. Klanten gaven aan die dienst met 4,7 miljard dollar ruim de helft meer uit.

De totale omzet van Uber bedroeg 3,5 miljard dollar. Het aangepaste bedrijfsverlies (ebitda), dus voor onder meer belastingen en afschrijvingen, kwam uit op 612 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog een verlies van 869 miljoen dollar.

Topman Dara Khosrowshahi ziet naast de snelle toename van voedselbezorging inmiddels alweer lichtpuntjes bij de taxidienst. In landen waar de coronamaatregelen worden versoepeld groeit ook het aantal Uber-ritjes weer.

Verder maakte Uber bekend een belang te nemen in de aanbieder van elektrische huurstepjes Lime. De eigen elektrische stepjes en fietsen van Uber, die onder de merknaam JUMP opereerden, worden door Lime overgenomen.