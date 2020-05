Nikkei begint hoger aan verkorte beursweek

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lange vakantieperiode, is de aandelenbeurs donderdag licht hoger gesloten. De markten verwerkten onder meer het nieuws dat de noodtoestand in Japan eerder deze week tot eind mei werd verlengd en de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over de verantwoordelijkheid van de uitbraak van het coronavirus. De andere Aziatische beurzen gingen overwegend omlaag

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 19.674,77 punten. De Japanse beurs was de afgelopen drie handelsdagen gesloten. De Japanse luchtvaartmaatschappijen werden van de hand gedaan na de eerdere koersverliezen deze week onder internationale branchegenoten, die werden veroorzaakt doordat superbelegger Warren Buffett liet weten zijn belangen in de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen te hebben verkocht.

Ook telecombedrijf en techinvesteerder SoftBank stond onder druk. Beleggers verwerkten nog de aanklacht van medeoprichter Adam Neumann van WeWork tegen het Japanse bedrijf vanwege het intrekken van de beloofde investering van 3 miljard dollar in de aanbieder van flexibele kantoorruimtes. Vastgoedinvesteerder Nomura Real Estate Holdings was daarentegen in trek dankzij een winststijging in het afgelopen boekjaar.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de export van het land in april onverwacht is gestegen met 3,5 procent. Het was de eerste stijging van de uitvoer dit jaar. De import nam daarentegen sterker af dan verwacht en kende met 14,2 procent de grootste daling sinds januari 2016. Volgens marktonderzoekers Markit en Caixin nam daarnaast de krimp van de bedrijvigheid in Chinese dienstensector in april iets af ten opzichte van maart.

In Hongkong leverde de Hang Seng-index 0,8 procent in en de Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,1 procent bij.