Wiebes: niet bezuinigen maar juist investeren na coronacrisis

Anders dan tijdens de kredietcrisis, moet Nederland zich niet “uit de coronacrisis bezuinigen”, vindt minister Eric Wiebes van Economische Zaken. “Dat is niet verstandig.” In plaats daarvan moeten we “ons juist uit de crisis investeren”.

Door de coronamaatregelen ligt de economie voor een groot deel stil. Om die economie weer op gang te brengen, is een “duwtje nodig”, aldus Wiebes in de talkshow Op1. “Dat kunnen we geven.” Nederland heeft bijvoorbeeld nog steeds een “vorstelijk lage staatsschuld”, dus is er ruimte voor investeringen.

Als het aan de VVD’er ligt, worden die investeringen vooral gedaan in onderzoek en innovatie. Voor de coronacrisis werkte het kabinet aan een investeringsfonds om dat te regelen. Met vele miljarden aan leningen moest er in de economie worden ge├»nvesteerd.

“Op een of andere wijze zul je iets dergelijks ook echt moeten doen en is de urgentie daarvan groter geworden”, zegt Wiebes. Toch is zijn pleidooi opmerkelijk: de VVD is traditioneel een partij die een zuinige overheid voorstaat.

De economie zal volgens de bewindsman na de crisis nooit meer hetzelfde zijn. Doordat mensen nu meer online winkelen, vanuit huis werken, gespreid werken en merken dat ze bijvoorbeeld voor meetings niet meer per se ver hoeven te reizen. Het kabinet, maar ook de samenleving als geheel, moet goed nadenken over hoe de economie er na de crisis uitziet, vindt Wiebes.