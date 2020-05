Eurogroep moet coronasteun door noodfonds ESM nader invullen

De ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) vergaderen vrijdag vanaf 15.00 uur per video over het Europese noodfonds ESM. Daarvan kan maximaal 240 miljard euro aan kredieten worden vrijgemaakt voor de coronacrisis, hebben ze vorige maand besloten. Het plan is inmiddels goedgekeurd door de EU-leiders maar nu moet deze zogenoemde Pandemische Crisis Steun nog nader worden ingevuld.

Lidstaten kunnen bij het ESM vanaf streefdatum 1 juni leningen aanvragen voor directe en indirecte kosten in de gezondheidszorg als gevolg van het coronavirus, tot maximaal 2 procent van hun bruto nationaal inkomen (bni) van eind 2019. De kredietlijnen zijn toegankelijk voor alle eurolanden en er zijn aan deze coronasteun geen voorwaarden verbonden als bezuinigingen of hervormingen, zoals gebruikelijk bij het ESM. Dit permanente noodfonds werd in 2012 opgezet om lidstaten in financiële problemen op de been te houden, zoals Griekenland.

De ministers zullen praten over zaken als wat de definitie voor indirecte coronakosten voor de gezondheidszorg moet zijn, hoelang het ESM voor deze kredieten beschikbaar zal zijn, en hoelang de looptijden van de leningen moeten zijn. Den Haag wil bijvoorbeeld kortere looptijden dan normaal bij het ESM en denkt aan tien jaar.

Ingewijden verwachten dat de Eurogroep er vrijdag wel uit komt. Na afloop volgt een e-persconferentie van Eurogroepvoorzitter Mario Centeno, naar verwachting aan het begin van de avond.