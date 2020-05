‘Geen massale leegstand kantoren door coronacrisis’

Massale leegstand van kantoren zoals na de financiële crisis in 2008 zijn de komende tijd nog niet aan de orde. De kantorenmarkt staat er bij de start van de coronacrisis veel beter voor, stelt vastgoedadviseur Colliers International. In het ergste geval is er bijna 1 miljoen vierkante meter minder kantoorruimte nodig. Dat is nog geen 2 procent van het kantooroppervlak in Nederland.

Nederland heeft volgens de vastgoedadviseur veel geleerd van de periode na de vorige financiële crisis. Gemeenten namen de regie in handen, stimuleerden renovaties en zetten het mes in nieuwbouwplannen. “Met dank aan deze overheidsacties is de uitgangssituatie nu totaal anders”, zegt Dré van Leeuwen, directeur kantorenvastgoed van Colliers. “De leegstand in de vijf grote steden staat op 7 procent en dat is fors minder dan de stand destijds. Daarnaast zit er ruim een derde minder nieuwbouw in de pijplijn, waarvan een deel zelfs nog onzeker is.”

Daarnaast helpen ook de afstandsmaatregelen die straks gaan gelden op het 1,5 meterkantoor mee, aldus Colliers. Die zorgen er op korte termijn zelfs voor dat de leegstand helemaal niet oploopt. Bedrijven hebben al hun ruimte nodig om in ieder geval een deel van hun medewerkers op kantoor te laten werken. Bedrijven stoten dus niet zomaar overtollige vierkante meters af.

Ook thuiswerken, wat door de coronacrisis steeds breder geaccepteerd wordt, vormt volgens de vastgoedadviseurs geen bedreiging. Mensen die liever thuiswerken zullen toch een paar keer per week op kantoor verschijnen, denkt de vastgoedadviseur. Daardoor wordt het kantoor meer een plek voor ontmoeting en samenwerking. Daar is volgens Colliers juist meer ruimte voor nodig dan alleen voor rijen van bureaus.