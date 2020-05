Google-personeel mag het hele jaar vanuit huis werken

Personeel van Google, onderdeel van techbedrijf Alphabet, mag nog het hele jaar vanuit huis werken. Door thuis te werken is de kans op verdere verspreiding van het coronavirus kleiner. De mogelijkheid om thuis te blijven werken geldt voor werknemers die hun taken vanuit huis kunnen uitvoeren.

Google is van plan zijn kantoren weer te openen. Google-baas Sundar Pichai zou tegen personeel hebben gezegd dat de meeste werknemers op zijn vroegst eind oktober kunnen terugkeren op kantoor. Daarbij repte hij over de mogelijkheid dat de maatregelen tot in 2021 kunnen voortduren. Google sloot zijn kantoren begin maart. Het bedrijf heeft meer dan 100.000 mensen in dienst en huurt daarnaast ook tienduizenden mensen in.

Google is zeker niet het eerste en enige techbedrijf dat rekent op een lange periode van thuiswerken door het personeel. Facebook zei donderdag ook al dat medewerkers die dit willen, dit jaar niet meer naar kantoor hoeven te komen. Facebook wil de kantoren voor de bijna 50.000 medewerkers begin juli weer openen. Ook bij Amazon hebben medewerkers te horen gekregen dat de thuiswerkmaatregelen zeker tot oktober zullen gelden.